PayPal Aktie: Gibt es eine Kurskorrektur in Sicht?

Im Verlauf der letzten 200 Handelstage ergibt sich für PayPal ein durchschnittlicher Schlusskurs von 82,12 USD. Der jüngste Schlusskurs von 69,03 USD am letzten Handelstag weist einen Rückgang von 15,94 Prozent auf und wird in der technischen Analyse als “schlecht” bewertet. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der aktuelle 50-Tage-Durchschnitt mit einem ähnlichen Wert von 69,03 USD berücksichtigt, was einen Rückgang von immerhin 11,07 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs darstellt. Dies führt zu einer “schlechten” Bewertung der PayPal-Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis.

Positives Feedback von Analysten für PayPal

Die Aktien von PayPal werden von Analysten langfristig als lohnendes Investment eingestuft. Von insgesamt 18 Experten erhalten sie 13 Bewertungen als “gut”, 12 als “neutral” und keine...