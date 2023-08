PayPal-Aktie: Gewaltige Prognose!

PayPal startete am Montag mit einem leichten Abschlag von -0,5% in die neue Handelswoche. Analysten sehen ein erhebliches Potenzial für den Aktienwert, das vom Markt offenbar aktuell noch nicht vollständig anerkannt wird. Doch wer wird sich in diesem Disput durchsetzen? Die Spannung nimmt zu.

PayPal: Welche Faktoren haben Einfluss auf die kommenden Tage?

Die Markstimmung ist derzeit noch relativ verhalten. In den vergangenen Tagen war PayPal gezwungen, einen signifikanten Kursrückgang zu verzeichnen. Der Wert erreichte seine tiefsten Notierungen seit einer geraumen Zeit und stürzte sogar unter die 50-Euro-Marke ab. Dies scheint allerdings lediglich Ausdruck der allgemeinen Verunsicherung bezüglich einer möglichen Zinssteigerung zu sein – diese hat insbesondere gegenüber dem Bankensektor eine negative Stimmung...