PayPal Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Analystenbewertung für Paypal in den letzten 12 Monaten fällt insgesamt positiv aus, da 15 Analysten die Aktie als "Gut" bewerten, während 7 neutral und keine schlechte Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Paypal liegt bei 90,29 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 48,01 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist Paypal derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen bei Paypal verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Die Performance von Paypal in den letzten 12 Monaten lag bei -10,42 Prozent, während vergleichbare Aktien in der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 15,69 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -26,11 Prozent im Branchenvergleich und zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich weist Paypal eine Unterperformance auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

