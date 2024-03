PayPal Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Paypal schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,71 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,71 %. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger bei Paypal in den sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Diskussionen der letzten Wochen zeigen, dass überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Paypal eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Paypal-Aktie ergibt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -33,02 %, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite zeigt die Analyse der letzten 50 Handelstage eine geringere Abweichung und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

