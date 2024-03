PayPal-Aktie: Ganz erhebliche Gewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Ganz stark präsentierte sich nun PayPal am Markt. Das Unternehmen konnte mit dem Gewinn von 1,2 % unter dem Strich noch nicht massiv punkten, überzeugte aber in anderer Weise: Die Aktie sprang wieder über die frühere Grenze von 60 Euro und hat diese sogar fast im Sturm erobert. Nun erinnern sich viele Beobachtern an die Kursziele, die schon seit Wochen kursieren: Es ginge um 65 bis 67 Euro, war häufiger zu lesen und zu hören. Tatsächlich ist die große Frage, ob PayPal nach den jüngst veröffentlichten Zahlen so viel Geld wert sein kann.

Aktuell liegt der Marktwert bei 69 Milliarden Dollar. Dann läge die Marktkapitalisierung bei über 75 Mrd. Dollar. Aktuell errechnet sich aus der gegenwärtigen Konstellation ein KGV in Höhe von 17,5. Das wird bei einem Kursanstieg um 10 % auf dann ca. 19,5 klettern. Im Vergleich dazu war PayPal allerdings häufiger schon teurer. Das bedeutet: PayPal kann typischerweise tatsächlich mehr kosten, so die wirtschaftliche Erfahrung.

Das Unternehmen lebt auch von Zinsen und Zinsschritten

Entscheidend werden aktuell aber die Rahmenbedingungen am Finanzmarkt sein, beispielsweise die Zinsen. Es sieht derzeit nach einem sinkenden Leitzins bis in den Juni hinein aus – das hilft Finanzwerten wie PayPal ersichtlich.

