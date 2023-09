PayPal-Aktie: Fast 70 Milliarden Dollar!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal hat am Dienstag an den Börsen einen kleinen Rutsch hinnehmen müssen – die Aktie verlor anfangs etwa -0,5 %, um dann 0,2 % zu klettern – nun sind die Aussichten dennoch deutlich besser geworden – teils gibt es enorme Kursprognosen.

Dabei hat PayPal auch am Dienstag die nächste Hürde bei 60 Euro in den ersten Stunden des Handels noch nicht einnehmen können. Vielmehr scheitert PayPal derzeit kurzfristig daran, diese Hürde zu überwinden. Charttechniker sprechen von einer schwierigen Zeit. Dennoch scheint es in den kommenden Wochen und Monaten deutliche Impulse für die PayPal-Aktie geben zu können.

Die wichtige Frage für PayPal: Wohin entwickeln sich die Zinsen?

Das Unternehmen lebt bei seinen Finanzdienstleistungen sicherlich auch davon, dass hinreichend viele Konsumenten die Überweisungsmöglichkeiten annehmen und nutzen....