PayPal Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Paypal weist in verschiedenen Bereichen eine unterdurchschnittliche Performance auf. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was 5,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Daher wird die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Auch auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 44,4 und der RSI25 liegt bei 52,26. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung, was das Gesamtranking des Relative Strength-Indikators bestätigt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich ebenfalls eine Unterperformance von Paypal. Während ähnliche Aktien in der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 405958,7 Prozent gestiegen sind, verzeichnet Paypal eine Performance von -19,1 Prozent. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorrendite von 151423,62 Prozent liegt Paypal mit einer Unterperformance von 151442,72 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Ergebnisse. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weisen Abweichungen von -30,16 Prozent bzw. -22,32 Prozent auf. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält Paypal auch in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt sich bei Paypal in verschiedenen Bereichen eine unterdurchschnittliche Performance, weshalb die Aktie momentan als unrentabel eingestuft wird.

