PayPal-Aktie: Es gibt jedoch eine Beschränkung!

Vor kurzem hat die PayPal-Aktie eine beeindruckende Performance gezeigt. Am 18. August wurde ein Bullish Engulfing ausgebildet, das sich durch deutlich gestiegene Kurse vom Tagestief zeigte – ein klassisches Umkehrmuster der japanischen Candlestick-Chartanalyse. Angesichts eines vorangegangenen Abverkaufs haben die Bullen den Vorsprung übernommen und entgegen der Marktfurcht gekauft. Ein solches Muster bestätigt oder generiert in der Regel eine Unterstützungszone, also einen Bereich mit hohem Kaufinteresse.

Zusammenfassung:

• Die PayPal-Aktie zeigte kürzlich aufgestockte Leistung.

• Es bildete sich am 18.August ein Trendwendepunkt, bekannt als ‘Bullish Engulfing’.

• Dieses Muster signalisiert normalerweise eine Unterstützung oder einen Sektor mit hohem Handelsvolumen.

Die anschließende Erholung war deutlich über der runden...