PayPal-Aktie: Es geht um sehr viel!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

PayPal hat weiter verloren. Am Mittwoch ging es um gut -2 % nach unten. Die Notierungen sind in einer sehr wichtigen Phase. Denn nun geht es darum, die Marke von 50 Euro zu verteidigen. Die Kurse des Unternehmens haben in den vergangenen Tagen insofern deutlich verloren, als die wichtige Marke von 60 Euro schon überwunden worden war.

Die Zahlen zum 4. Quartal und vor allem die Aussichten für das neue Jahr waren entscheidend für den Abwärtslauf. Der Abschlag war sicherlich sehr enttäuschend, denn die Gesellschaft hat “lediglich” wissen lassen, dass die Gewinne im neuen Jahr nicht steigen werden.

Noch immer günstig: PayPal

Doch noch immer ist PayPal günstig. Das lässt sich am KGV bemessen. Das liegt für 2023 bei gut 16,5 – und im neuen Jahr dann jetzt bei 13,1. Das ist im historischen Vergleich für diese Aktie günstig.

