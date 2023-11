PayPal-Aktie: Erneute Gewinne!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal hat am Mittwoch erneut ein Zeichen gesetzt. Der Kurs der Aktie lief um ca. 2,7 % aufwärts. Damit ist der Titel bei einem Kurs von 53,47 Euro angekommen. Dem höchsten Kurs der vergangenen Wochen überhaupt. Die Aktie hat in sofern jetzt auch fünf starke Handelstage hinter sich und ist auf dem Weg dazu, sich wieder in den Aufwärtstrend zu schieben. Der ist indes noch weit entfernt.

Die Zahlen passen jedenfalls für PayPal

Die jüngsten Gewinne entstanden deshalb, weil zum einen PayPal seine Zahlen geliefert hat – Quartalszahlen – und die Börsen nun hochrechnen können, wie es zum Ende des Jahres aussehen wird. Die Aussichten sind recht gut. Der Umsatz soll auf ca. 29,6 Mrd. Dollar klettern – das ist beeindruckend in diesen Zeiten, in denen der Zins noch immer hoch ist. Das Nettoergebnis liegt bei ca. 4,1 Mrd. Dollar, also...