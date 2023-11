PayPal-Aktie: Ermutigende Signale

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal ist nun wieder etwas stärker geworden. In den ersten Stunden am Finanzmarkt ging es um 0,6 % aufwärts. Dies ist kein endgültiger Aufwärtsmarsch, aber die Entwicklung zeigt für das Finanzdienstleistungsunternehmen offensichtlich wieder deutlicher nach oben. Das Plus aus den vergangenen fünf Handelstagen immerhin beläuft sich nunmehr auf ca. 4,3 %. Die Aktie kann den Aufwärtsmarsch derzeit noch nicht ganz sicher versprechen, die Zeichen für eine Erholung aber verdichten sich.

PayPal: Nach den Zahlen stärker

Ganz konkret ist die Aktie nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen insgesamt stärker geworden. Dies liegt auch daran, dass die Zahlen eine gute Schätzung für das gesamte Jahr erlauben. Die Schätzungen am Markt zeigen einen möglichen Umsatz von fast 30 Milliarden Dollar an. Dies führt zu einem rechnerischen Gewinn von...