PayPal-Aktie: Enttäuschung nach dem Abprall?

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen von PayPal steht am Mittwoch, dem 02. August an. In den vergangenen Wochen sind die Erwartungen im Vorfeld dieses Ereignisses gestiegen und die Anleger haben entsprechend reagiert und Aktien erworben. Der Aktienkurs des amerikanischen Zahlungsdienstleisters konnte sich nach einem Kursschock Anfang Mai 2023 mittlerweile vollständig regenerieren, wodurch das Gap vom 09. Mai 2023 geschlossen wurde. Es fehlt jedoch noch ein letzter Aufwärtsimpuls um auch die “Gap-Oberkante” vom 08. Mai bei 74,9 US-Dollar dauerhaft zu überwinden – diese Marke stellt gegenwärtig eine Resistenzlinie dar, bestätigt durch die 200-Tage-Linie , welche bei einem Level von genau 74,75 US-Dollar verläuft.

Könnte ein Abprall auf der Widerstandslinie zum Desaster für die PayPal-Aktie werden?

Trotz aktueller...