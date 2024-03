PayPal-Aktie: Enttäuschend

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Enttäuschend schwach schnitt nun die Aktie der PayPal am Freitag ab. Der Titel gewann am Ende zwar 0,7 %. Dennoch blieben die Kurse weit hinter den Erwartungen zurück, die zuletzt geschürt worden waren. Binnen Wochenfrist verlor die Aktie gleich annähernd 5 %. Die Kurse sind bestenfalls in einem schwachen Seitwärtstrend.

Von den Zielen der Analysten, die deutlich mehr als 60 Euro erwarten, sind die Kurse weit entfernt. Grund sind wohl die Zahlen, die kürzlich präsentiert worden sind.

PayPal: Diese Zahlen sind einfach zu dünn

Das überdeckt das an sich günstige KGV, das bei nur ca. 17 liegt. Dennoch: Analysten bleiben bei ihrer positiven Haltung für die Kursentwicklung in den kommenden Sitzungen!

