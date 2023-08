PayPal-Aktie: Entscheidungstag naht!

Die Aktie von PayPal hat in den letzten Monaten eine bemerkenswerte Performance hingelegt. Sie schloss mit 66,73 US-Dollar am Ende Juni und stieg im Laufe des Julis bis auf 76,54 Dollar an – ein erheblicher Anstieg um 15 Prozent. Im August allerdings korrigierte der Preis der PayPal-Aktien wieder auf 75,38 Dollar. Eine endgültige Entscheidung über die zukünftige Kursrichtung wird voraussichtlich erst am späten Mittwochabend getroffen werden.

PayPal legt Quartalszahlen vor

Um Mitternacht Pacific Time (23 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit) wird das amerikanische Unternehmen seine Quartalszahlen präsentieren. Die Prognosen laut finanzen.net sind recht ambitioniert: Ein Gewinn von durchschnittlich 1,15 US-Dollar pro Aktie wird von insgesamt 37 Analysten erwartet – eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahresergebnis von nur...