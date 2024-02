PayPal-Aktie: Entscheidung folgt!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal hat am Freitag demonstriert, dass selbst in der – positiven – Korrekturphase der vergangenen Tage die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Der Kurs des Finanzdienstleisters gab um -1 % nach. Damit ist und bleibt die Aktie im Vergleich der vergangenen Wochen und Monate letztlich auf der Stelle stehen.

Analysten, die Kursprognosen abgeben, waren für die Aktie von PayPal zuletzt weitaus optimistischer. Der Titel soll nach deren Vorstellungen Kurse von gut 65 Euro oder etwas mehr statt der aktuell erreichten knapp 55 Euro markieren können.

Wie kommen die optimistischen Zahlen zustande?

Das erlaubt auch letzten Endes die Frage, woher die Zuversicht stammt. Denn PayPal hat kürzlich Zahlen zum 4. Quartal 2023 publiziert. Die waren verknüpft mit einer neuen Prognose für das Jahr 2024 – und die sieht nicht besser aus als das, was PayPal auch für das abgelaufene Jahr erwartet oder erwartet hat.

Die Gewinne werden demnach nicht steigen. Bis dato war der Markt davon ausgegangen, die Gewinne könnten von – gleichfalls erwarteten – 3,8 Mrd. Dollar auf 4,2 oder 4,3 Mrd. Dollar klettern. Insofern war die folgende Korrektur an den Aktienbörsen nicht überraschend. Dennoch: Analysten bleiben mit den hohen Kurszielen zuversichtlich!

