PayPal-Aktie: Eine neue Offensive!

Am 26. Juli wird PayPal seine Quartalszahlen veröffentlichen. Gewöhnlich halten Anleger vor solch einem Ereignis inne und die Aktienkurse tendieren dazu, sich seitwärts zu bewegen. Während Optimisten leichte Rückschläge kaufen, neigen Pessimisten dazu, Erholungen zu verkaufen. Doch am ersten Tag dieser Woche konnte die PayPal-Aktie einen erheblichen Gewinn verbuchen: Sie stieg am Montag um 3,73 Prozent und schloss bei 69,28 US-Dollar.

Hierdurch bildete sich eine längere weiße Tageskerze mit einem Schlusskurs leicht über den Höchstständen seit der Bildung des Preisbereichs am 16. Juni aus – möglicherweise läutet diese Tageskerze den Beginn einer weiteren Aufholjagd ein.

Noch immer begrenzt das Gap den Wert der PayPal-Aktie

Zumindest kurzfristig könnte es “Bewegung” in Richtung eines Ziels von 73 bis 74 US-Dollar geben –...