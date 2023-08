PayPal-Aktie: Eine kurze Auszeit!

Kryptowährungen sind bei PayPal nach wie vor sehr gefragt, und der Konzern hat kürzlich prominent seinen eigenen Stablecoin vorgestellt. An einer anderen Front jedoch muss der Zahlungsdienstleister einen Schritt zurückmachen. In Großbritannien setzt PayPal Krypto-Transaktionen ab dem kommenden Oktober vorerst aus, so “Der Aktionär”.

Dies ist eine Reaktion auf neue regulatorische Auflagen in diesem Land, die am 8. Oktober in Kraft treten werden. Erstmals werden dabei explizit Vorschriften für die Werbung von Finanzprodukten gemacht, welche auch Kryptowährungen betreffen. Anbieter müssen dann Verantwortung übernehmen und angemessen über Risiken informieren.

PayPal braucht mehr Zeit

PayPal will sich grundsätzlich an diese Bestimmungen halten; jedoch wird dies nicht sofort möglich sein. Wie das Unternehmen mitteilt, wird es erst...