PayPal-Aktie: Eine Rettung ist in Sicht!

Der Finanzdienstleister Paypal hat am Freitag der vergangenen Woche eine starke Performance hingelegt. Trotz eines bescheidenen Anstiegs von 0,20 % konnte das Unternehmen eine positive Wochenbilanz mit einem Plus von etwa 2,50 % erreichen. Ein stetiger Aufwärtstrend an vier von fünf Handelstagen verspricht Hoffnung für die kommende Woche, so Trend-Analysten.

Die Rolle der Analysten: Oft übersehen

In den letzten Wochen konnte sich PayPal als verlässlicher Akteur auf dem Markt präsentieren. Auch wenn die Quartalszahlen erst Anfang November bekannt gegeben werden, scheinen die Weichen bereits gestellt zu sein. Mit Coinbase als handelbarer Kryptowährung auf PayPal erhöht sich der Nutzwert für Kunden weiterhin – ein positives Zeichen für das Unternehmen.

Des Weiteren kann PayPal erleichtert darauf reagieren, dass die...