PayPal Aktie: Eine Analyse des starken Kursanstiegs

PayPal musste am Mittwoch eine starke Belastung ertragen. Am Vortag war die Aktie mit einem Minus von fast -6 % aus dem Handel gegangen. Es gab Gründe dafür, die sicherlich auch in den kommenden Tagen diskutiert werden dürften. Eine Bankenwarnung der Rating-Agentur Fitch lag wahrscheinlich zugrunde. Als Finanzdienstleister könnte PayPal davon indirekt betroffen sein.

Fitch-Warnung belastet auch PayPal

Ein Analyst hatte zuvor gewarnt, dass Fitch möglicherweise “mehrere Banken herunterstufen” müsse. Fitch hatte bereits im Juni seine Ratings für Banken gesenkt und den Sektor auf “AA-” gesetzt. Sollte es zu einer weiteren Herabstufung kommen, würde der Sektor auf “A+” reduziert werden.

Das könnte zur Neubewertung von über 70 Bankensektor führen und als Folge kann dies das Finanzdienstleistungsunternehmen PayPal indirekt...