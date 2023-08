PayPal - Aktie: Droht das Ende? Eine Einschätzung

Wie entwickelt sich die Aktie von PayPal? Es scheint, dass das derzeitige Level wiederum Anleger anzieht. Am letzten Freitag war eine deutliche Gegenreaktion zu beobachten. Nach einem besorgniserregenden neuen Tief in der Abwärtsbewegung am selben Tag ging es bergauf – die Aktie schloss sogar mit leichtem Tagesgewinn. Zum Wochenauftakt hingegen, fehlte den Käufern jedoch das Engagement und die Aktie stabilisierte sich lediglich.

Ausverkaufshysterie bei der PayPal-Aktie gestoppt

Das bullische Engulfing auf niedrigem Niveau bei guten Umsätzen deutet zumindest darauf hin, dass die Abwärtsbewegung für die kommenden Handelstage ein Ende haben könnte. Die starke Trendwende erfordert noch Vertrauen in den Wert der Aktie. In dieser Richtung könnten potenzielle Investoren, auch aufgrund überwiegend positiver Analystenkommentare zur...