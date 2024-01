PayPal-Aktie: Doch noch!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

PayPal konnte am Freitag am Abend schließlich mit einem Plus aus dem Handel gehen. Das Papier hat am Ende ein Plus von 1,6 % verbuchen können. Immerhin, könnte man sagen. Denn die Notierungen sind in den vergangenen Handelstagen deutlich schwächer geworden. Die Aktie hat die Marke von 60 Euro wieder von oben nach unten durchkreuzt. Das war so in den Plänen der Charttechniker zumindest nicht vorgesehen.

PayPal hat vielmehr sowohl bei den Charttechnikern wie auch bei den Analysten, deren Stimmen bei Marketscreener zusammengefasst werden, eine deutlich bessere Ausgangsposition verdient.

PayPal: Das ist noch drin!

Die Analysten gehen aktuell von einem möglichen Kursplus in Höhe von gut 24 % aus – im Durchschnitt. Dies ist die Schätzung, die auch seit einiger Zeit bereits als Konsens gilt. Rechnerisch könnten die Notierungen nun um etwa 12 bis 13 Euro klettern, so die Annahme. Dann würde ein Kurs in Höhe von 67 Euro in etwa erreicht werden können.

Das wiederum würde auch die Marktkapitalisierung nach oben treiben. Von aktuell gut 65 Mrd. Dollar ginge es dann auf in etwa 82 bis 83 Mrd. Dollar nach oben. Der Gewinn der Unternehmung liegt gegenwärtig geschätzt bei 4,3 Mrd. Dollar im laufenden Jahr. Daraus errechnet sich dann ein KGV in Höhe von 15,2.

Das gilt es zu bewerten: Es ist vergleichsweise niedrig – auf dem aktuellen Stand und im Vergleich zu sonstigen KGV in der Geschichte von PayPal. Steigt der Kurs wie oben avisiert um 24 %, wäre PayPal mit einem KGV von ca. 20 bewertet. Auch das ist allerdings in der Unternehmensgeschichte nicht viel gewesen. Das wiederum zeigt, dass die Aktie auch aus der Sicht der wirtschaftlich orientierten Analysten durchaus noch etwas Spiel nach oben haben kann. So falsch würden die Analysten also gar nicht liegen.

