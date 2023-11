PayPal-Aktie: Diese Kursziele locken!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal hat am Dienstag einen nur kleinen Gewinn an den Märkten verbuchen können. Es ging um mehr als 1 % bergauf, allerdings auf niedrigem Niveau. Die Aktie verläuft derzeit in Höhe von gut 51 Euro. Damit sind die Kurse so niedrig, dass die Gewinne kein hohes Gewicht in der Kursentwicklung haben. Die Notierungen sind dabei in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geraten. Nun stellt sich die Frage, ob es zu einer Art von Befreiungsschlag für und von PayPal kommen kann.

PayPal: Die Zahlen waren recht gut

Dabei gilt immerhin, dass die Zahlen, die das Unternehmen an den Märkten publizieren konnte, recht gut waren. Die Quartalszahlen lassen vermuten, dass die Gewinne auch am Jahresende höher als erwartet sein werden. Aktuell gehen die Börsen noch von Gewinnen in Höhe von – netto – ungefähr 4,1 Millionen Dollar aus. Das würde...