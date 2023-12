PayPal Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Paypal, ein führender Zahlungsdienstleister, weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem weniger rentablen Investment und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit in den sozialen Medien über das Unternehmen registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt erhält Paypal daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Die Redaktion hat auch 4 Gut- und 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,42 Prozent erzielt, was 21,68 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Im Bereich "IT-Dienstleistungen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 18,31 Prozent, und Paypal liegt aktuell 28,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

