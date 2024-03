PayPal-Aktie: Dann doch nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Hoffnung war groß, dass PayPal am Dienstag oder in den kommenden Sitzungen wenigstens eine starke Marke wie 55 Euro im Seitwärtstrend würde halten können. Das gelang nicht. Der Titel verlor am Ende ca. gut 2 % und rutschte der Marke von 54 Euro entgegen. Ein Grund kann sein, dass – erneut – ein Insider Aktien verkaufte. Das Volumen dieses Verkaufs spielt bei der Kursfindung indes keine Rolle.

Der Insider nimmt gut 466.000 Dollar mit der Aktie von PayPal ein!

Dabei hat der Insider lediglich gut 466.000 Dollar umgesetzt. Dies wiederum ist bei einer Marktkapitalisierung von gut 64 Mrd. Dollar für den Kursverlauf weitgehend unbedeutend. Allerdings kann ein solcher Verkauf – wenn er nicht als reine Gewinnmitnahme interpretiert wird – als kleines Signal gelten.

PayPal aber hat aus Sicht des Marktes insgesamt ohnehin eine recht stabile Phase erwischt. Im Chartbild zeigt sich etwa, dass die Aktie einen Seitwärtstrend durchläuft. Dies lässt sich auch statistisch belegen. Seit Jahresanfang ging es um gut -3,4 % nach unten. Aktuell sind die Analysten, die Kursprognosen abgeben, wohl die Zuversichtlichsten: Die Aktie soll um rund 19 % klettern können.

