PayPal-Aktie: Boss kündigt Bahnbrechendes an

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

PayPal-Aktionäre werden sich am Freitag ungläubig die Augen gerieben haben. Mit einem Kursgewinn von +6% gehörte das Papier des Zahlungsdienstleisters zu den besten Werten im Nasdaq-Index. Ein Ereignis, das für die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) in den vergangenen Jahren Seltenheitswert hatte. Was steckt hinter dem Kursgewinn?