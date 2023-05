- Die PayPal-Aktie: Bietet sie eigentlich Grund zur Hoffnung?

Liebe Leserinnen und Leser,

die Aktie von PayPal hat in der letzten Woche erneut einen ernüchternden Kursverlauf erlebt. Zunächst sah es vielversprechend aus: Mit einem Start bei etwa 61 US-Dollar stieg die Aktie des Online-Bezahldienstes am Mittwoch auf 63 Dollar, vermutlich durch die positiven Signale rund um Chiphersteller Nvidia. Allerdings drehte sich das Blatt schon bald wieder für PayPal. Am Donnerstag fiel die Aktie auf 58,95 Dollar zurück, bevor sie sich wieder etwas erholte.

PayPal lanciert Account für US-Jugendliche

Trotz steigenden Umsatzes und Gewinns im ersten Quartal 2023 musste PayPal erstmalig in seiner Firmengeschichte aktive Nutzer einbüßen. Nun richtet das Unternehmen seinen Fokus auf eine neue Zielgruppe – Jugendliche in den USA – und könnte dadurch perspektivisch Millionen neuer Kunden gewinnen. So...