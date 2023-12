PayPal Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Die Dividendenrendite von Paypal beträgt gegenwärtig 0 Prozent, was 5,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Paypal bei 64,62 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 61,47 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -4,87 Prozent, was als "Neutral" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 56,41 USD, was einem Abstand von +8,97 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Paypal liegt bei 16,85, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36 und wird als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertung für diese Kategorie lautet daher "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen waren die Diskussionen über Paypal überwiegend negativ. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute negativ eingestuft. Die automatische Analyse der Kommunikation zeigt jedoch, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Paypal auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

