PayPal-Aktie: Beeindruckende Zukunftsaussichten!

PayPal konnte am vergangenen Freitag kurz vor dem Wochenende einen Zuwachs von nahezu 2% verzeichnen. In vielerlei Hinsicht wird die Aktie nun interessant. Sie steht an der Schwelle zu einem großen Durchbruch, so würden beispielsweise technische Analysten argumentieren. Ihre Expertise ist in diesem Fall nicht unerheblich. Aber auch Analysten mit wirtschaftlichen Schwerpunkt können Gründe für einen möglichen Aufschwung erkennen. Neue Chancen könnten sich bereits in wenigen Tagen ergeben.

Ein wichtiger Termin für PayPal

Am 2. August wird PayPal seine Quartalszahlen bekannt geben – das bietet zumindest die Möglichkeit, den jüngsten Kursanstieg durch Fakten zu stützen und könnte die Aktie aus Sicht finanzorientierter Analysten noch weiter auf Touren bringen.

Die kürzliche weitere Zinserhöhung in den USA um 0,25 Prozentpunkte...