PayPal-Aktie: Bankanalysten erachten Kursziel bei 82,74 EUR als realistisch

Die Entwicklung der PayPal-Aktie am gestrigen Tag resultierte in -1,99%. Infolgedessen beträgt das Ergebnis der letzten fünf Handelstage eine Summe von -4,47%. Daher wirkt es so, als ob die Stimmung auf dem Markt momentan relativ pessimistisch ist.

Das mittelfristige Kursziel für PayPal beläuft sich aktuell auf 82,74 EUR und wird von den durchschnittlichen Meinungen der Bankanalysten abgeleitet. Sollten diese Analysen zutreffen, würde dies ein Kurspotenzial in Höhe von +48,28% offenbaren. Allerdings stimmen nicht alle Analysten dieser Beurteilung zu – nach einer jüngsten Phase mit einem schwachen Trend.

Momentan empfehlen 23 Analysten die Aktie zum Kauf und weitere 10 Experten sind ebenfalls optimistisch eingestellt und bewerten die Aktie mit “Kauf”. Hingegen schätzen insgesamt 16 Experten sie neutral ein: Sie vergeben...