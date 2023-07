PayPal-Aktie: Baldige Veränderungen absehbar

Investoren sollten noch etwas Geduld bewahren. PayPal, der US-amerikanische Zahlungsdienstleister, plant die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen für die kommende Woche am Mittwoch, den 26. Juli. Trotz vorheriger Tiefs Ende Mai 2023 haben Anleger in den letzten Wochen massiv in das Unternehmen investiert und so das Niveau von Anfang Mai 2023 wieder erreicht – der drastische Kursverlust im Mai ist nahezu ausgeglichen worden. Jetzt könnte allerdings eine gewisse Erwartungshaltung auftreten – kurz vor Bekanntgabe der Quartalsdaten könnten einige auf “Hold” schalten. Darüber hinaus befinden sich einige Standardindikatoren wie RSI im überkauften Bereich.

Starke Unterstützung durch umfangreiche weiße Wochenkerze bei PayPal-Aktie

Auf der anderen Seite zeigt sich die Aktie nach jüngster Erholung gut abgesichert; dies wird...