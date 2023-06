PayPal-Aktie: Bären übernehmen das Ruder erneut!

In den letzten Wochen konnte sich die PayPal-Aktie wieder etwas erholen. Ende Mai war der Aktienkurs auf ein Mehrjahrestief von 58,95 Dollar gefallen, stieß jedoch im Bereich der 60-Dollar-Marke erneut auf Kaufinteresse. Eine leichte Aufwärtsbewegung führte den Anteilsschein Anfang vergangener Woche zu einem Hoch von 69,20 Dollar.

Jedoch scheint der Druck an dieser Stelle bereits wieder zuzunehmen. Sowohl die 50-Tage-Linie (SMA50) als auch der ehemalige Support und jetzige Widerstand bei rund 66,39/68,61 Dollar bereiten Investoren Schwierigkeiten. Zusätzlich laufen momentan auch Korrekturen in großen Aktienindizes ab, was eine Erholung erschwert.

Risiko eines Abpralls nach unten

Die Gefahr besteht nun darin dass die Aktie wieder nach unten abprallt – seit dem Höchststand vom letzten Dienstag notiert sie fast 4 Prozent im...