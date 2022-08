PayPal-Aktie: Ausbruch verschoben, nicht aufgehoben!

In einem schwachen Gesamtmarkt ist die PayPal-Aktie in dieser Woche wieder etwas zurückgefallen. Die Serie von sechs Wochen in Folge mit Kursgewinnen wurde durchbrochen. Unter dem Strich sackten die Kurse um 4,61 Prozent ab. Allein am Freitag ging es um 3,46 Prozent gen Süden. Der nachhaltige Ausbruch über die 100,00-Dollar-Marke musste damit erneut verschoben werden. Doch aufgeschoben ist bekanntlich nicht… Hier weiterlesen