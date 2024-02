PayPal Aktie: Aus und vorbei!

Der Aktienkurs von Paypal verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,1 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor zeigt sich eine Unterperformance von 22,07 Prozent, da der Durchschnitt bei 2,96 Prozent liegt. Auch innerhalb der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 5,59 Prozent, wobei Paypal aktuell 24,69 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien zeigt sich eine vorwiegend positive Stimmung gegenüber Paypal, basierend auf zehn positiven und zwei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls größtenteils positiv. Daher wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" eingestuft, obwohl die Mehrheit der Handelssignale in eine negative Richtung weist.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Paypal in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie steht zudem vermehrt im Fokus der Anleger, was zu einer gesteigerten Aufmerksamkeit führt, jedoch insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Paypal-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt unter dem Schlusskurs befindet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt zeigt sich, dass Paypal derzeit in verschiedenen Bereichen mit einer negativen Entwicklung konfrontiert ist, was zu negativen Bewertungen in verschiedenen Bereichen führt.

