PayPal-Aktie: Aufwärtstrend mit +6,44% - Prognose für 12 Monate bei 83,37€

PayPal hat in den letzten 30 Tagen einen Aufwärtstrend verzeichnet und der Kurs ist um +6,44% gestiegen. Analysten gehen davon aus, dass der Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten auf 83,37 Euro steigen wird, was einem Gewinn von +38,28% entspricht.

Die Quartalsbilanz für das 2. Quartal wird voraussichtlich ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal zeigen. Der Umsatz soll um +6,80% auf 6,64 Mrd. EUR steigen und der bisherige Verlust wird voraussichtlich um -24,70% auf -249,61 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Aussichten ebenfalls positiv. Der Umsatz soll um +7,50% steigen und der Gewinn um +19,60% auf 2,79 Mrd. EUR ansteigen. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 3,70 Euro liegen.

Aktionäre können sich also über positive Entwicklungen freuen und laut Expertenprognosen mit einem Gewinn von +38,28% rechnen.

In...