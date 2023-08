PayPal-Aktie: Aufschwung nach Absturz?

Was genau ist hier geschehen? Die Aktie von PayPal gab bereits im nachbörslichen Handel bekannt, dass sie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwochabend, den 02. August, um knapp 10 Prozent gefallen ist. Der reguläre Handel eröffnete am Donnerstag mit einem Kurs von 66,70 US-Dollar für die PayPal-Aktie und rutschte weiter bis auf 64,18 US-Dollar ab – ein Rückgang von 12,35 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 02. August bei 73,20 US-Dollar. Mit steigenden Umsätzen wächst im Markt offensichtlich der dringende Bedarf an Handlung nach den Q2-Zahlen. Dabei entstand eine breite Kurslücke oder Gap: Die oberste Grenze dieses Gaps wurde am Tagestief des zweiten Augusts bei einem Wert von 72,50 US-Dollar festgestellt; das Tageshoch vom dritten August definiert wiederum seine unterste Grenze bei einem Wert von 66,93...