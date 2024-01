PayPal-Aktie: Angriff!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Auch am Donnerstag gelang es PayPal zunächst nicht mehr, die Hürden bei 60 Euro zu avisieren. Es gelang ein Start mit 0,60 % Gewinn. Noch immer geht die Chartanalyse ebenso wie die wirtschaftlich orientierte Analyse davon aus, es könnte massiv aufwärts gehen. Die Ziele liegen bei 65 bis 67 Euro, wenn die Stimmen auf Marketscreener aktuell gelten. Chartanalysten gehen davon aus, dass es oberhalb von 60 Euro keine großen Hindernisse mehr gibt. Daher ist diese Marke so wichtig.

PayPal: Jetzt kommt es darauf an

Der Konzern bleibt gut positioniert, um weiterhin für Furore zu sorgen – wie es in den vergangenen Wochen gelang. Dies liegt an der Zinspolitik in den USA wie auch an den wirtschaftlichen Kennzahlen von PayPal selbst.

Die Zinsen sind dann wichtig, wenn ein Unternehmen wie hier Konsumentenkredite vergibt oder Zahlungen ermöglicht. Je niedriger die Zinsen, desto besser ist die Stimmung im Verkauf – dies ist die grobschlächtige Formel bei der Bewertung des Unternehmens. Die Beobachter sind sich weitgehend einig, dass die anstehende Zinsentscheidung der US-amerikanischen Zentralbank im März PayPal wahrscheinlich zusätzliche Vorteile bescheren wird.

Charttechnisch betrachtet ist der Aufwärtstrend ab 60 Euro relevant. Wirtschaftlich betrachtet rückt weiterhin das KGV nahe. Dieses liegt bei 16,2 – auf Basis einer Gewinnprognose von 4,3 Milliarden Dollar für das laufende Geschäftsjahr 2024. Das KGV für das noch nicht berichtete Jahr 2023 ist jedenfalls höher. Die Notierungen sind damit per KGV so niedrig bewertet wie lange nicht mehr – bzw. wie eigentlich im laufenden Jahrzehnt nicht. Demnach eröffnen sich Kurschancen von zumindest 15 %. Dies ist die Schätzung, die Analysten bereit gehalten haben, die auf Marketscreener zusammengefasst werden. Das Volumen der möglichen Chancen ist recht groß – die Aktie könnte demnach in den kommenden Tagen nach Überwindung von 60 Euro bereits spektakulär werden.

