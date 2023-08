PayPal-Aktie: Analytiker sehen Kurspotenzial von +19,02% - Zielkurs bei 82,80 EUR

Die Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal hat am gestrigen Handelstag ein Plus von 1,12% verzeichnet und steht damit in den vergangenen fünf Tagen insgesamt um 4,41% höher. Die Analysten sind derzeit optimistisch gestimmt.

Das mittelfristige Kursziel für die PayPal-Aktie liegt laut Bankanalysten aktuell bei 82,80 EUR. Sollten sie recht behalten und die Aktie dieses Ziel erreichen, würde sich das Kurspotenzial auf +19,02% belaufen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach der jüngsten positiven Kursentwicklung der Aktie.

Von insgesamt 49 befragten Experten bewerten momentan 23 die Aktie als starken Kauf. Weitere zehn raten zum Kauf und weitere sechzehn halten eine neutrale Positionierung für angemessen. Das Guru-Rating bleibt bei stabilen Werten von 4,14.

Fazit: Derzeitige Marktanalysen zeigen positive...