PayPal-Aktie: Analysten sprechen sich für Kurspotenzial von +24,56% aus - Kursziel bei 73,47 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die PayPal-Aktie ein Plus von +1,70%, was zu einem wöchentlichen Gesamtergebnis von +3,08% führt. Der Markt zeigt sich derzeit relativ optimistisch und die Stimmung ist eindeutig.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 73,47 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, bietet PayPal Investoren ein Potenzial von +24,56%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach dem positiven Trend der jüngsten Entwicklung.

21 Analysten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie und weitere 9 sind ebenfalls optimistisch eingestellt mit einer Kaufempfehlung. Die meisten Experteneinschätzungen tendieren dazu “zu halten”. Das Verhältnis zwischen bullish und bearish Investor steht damit momentan auf unentschiedener Seite.

Das Rating des bewährten Trend-Indikators...