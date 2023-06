PayPal-Aktie: Analysten prognostizieren ein Kurspotenzial von +39,73%

Die PayPal-Aktie hat am 27.06.2023 an der Börse mit einem Plus von 0,24% abgeschlossen. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen jedoch einen rückläufigen Trend und eine negative Rendite von -2,33%.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für die Aktie 85,35 EUR. Dies entspricht einem Potential von +39,73%, falls sich die Einschätzung der Bankanalysten bestätigt.

23 derzeitige Analysten empfehlen den Kauf des Wertpapiers und weitere zehn bewerten es als optimistisch aber nicht euphorisch (“Kauf”). Vierzehn Experten halten ihre Position neutral (“halten”).

Insgesamt sind somit ca. 70% aller befragten Analysten weiterhin positiv gestimmt in Bezug auf PayPal’s Zukunftsperspektiven.

Eine zusätzliche Bestätigung dieser Einschätzung gibt das “Guru-Rating”, welches unverändert bei 4,19...