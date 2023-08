PayPal-Aktie: Analyse der unerwarteten Entwicklung

In den letzten Tagen erlebte PayPal eine turbulente Phase an den Aktienmärkten. In fünf Handelstagen wurde die Aktie zweimal mit Verlusten abgeschlossen, konnte jedoch auch dreimal minimale Gewinne erzielen. Der Freitagshandel endete mit einem Anstieg von 1,3%. Trotzdem sehen sich Finanzdienstleister wie PayPal gegenwärtig einer Menge Herausforderungen ausgesetzt.

Wachsende Zinsen und zunehmende Konkurrenz beeinflussen PayPal

Die Finanzmarktzinsen haben in letzter Zeit zugenommen und laut der US-Zentralbank Fed werden sie auch in Zukunft weiter steigen. Für Banken und Finanzdienstleister stellt dies ein enormes Problem dar: Die Kreditnachfrage sinkt tendenziell und somit auch der Gesamtausgabenbetrag – während gleichzeitig mehr Kredite ausfallen.

Dies erklärt zum Teil, warum Unternehmen wie PayPal auf dem Markt spürbare...