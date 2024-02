PayPal-Aktie: Am Mittwoch!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

PayPal wird am Mittwoch die Börsen bewegen – so oder so. Der Titel hat nach Meinung von Analysten die Chance, sich mit den nächsten Quartalszahlen noch einmal wirtschaftlichen Rückhalt zu sichern. Denn immerhin kann PayPal nach zuletzt relativ guten Gewinnen von 1,5 % am Freitag wieder Zuversicht schöpfen. Es geht dem Unternehmen recht gut, wie das aktuell geschätzte KGV von ca. 16 oder etwas weniger es belegt. Die Zahlen können die Schätzungen zum KGV von und für PayPal durchaus unterstreichen. Gelingt dies, dürfte es für PayPal gut aussehen.

Ist PayPal unterbewertet?

Bis dahin lautet die Frage recht einfach, ob die Aktie unterbewertet ist. Denn der Titel hat schon für das vergangene Jahr ein KGV von nur 17 auf den Kurstafeln. Die Aktie aber changiert noch zwischen 55 und 59 Euro. Der Trend kann also aus dem Seitwärtssegment fast nur nach oben durchbrechen – meinen die wirtschaftlich orientierten Analysten.

