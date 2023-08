PayPal-Aktie: Alarmstufe Rot oder Handlungsempfehlungen?

Die PayPal-Aktie musste am Dienstag an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq einen erneuten herben Verlust hinnehmen. Der Kurs sank um über 6 Prozent und endete nahe dem Tagestief bei einem Wert von 59,40 Dollar.

Dies erhöht den Stress auf die Aktie beträchtlich – das Bewegungstief vom Ende Mai bei 58,95 Dollar ist beinahe erreicht, weniger als ein Prozent bis zu einem neuen Tiefstand und somit einem weiteren prozyklischen Verkaufssignal.

Entwicklung der Margen bereitet Investoren Kopfzerbrechen

Investoren sind weiterhin durch die jüngsten Quartalszahlen verunsichert. Obwohl Umsatz und Gewinn je Aktie im Plan lagen, blieb die operative Marge mit 21,4 Prozent unterhalb des intern gesetzten Ziels von 22 Prozent. Schon nach den ersten Quartalszahlen kam es wegen Bedenken über die Margenentwicklung zu starkem...