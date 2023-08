PayPal-Aktie: Aktuelle negative Nachrichten!

Am Dienstag verzeichnete die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal im Tradegate-Handel in Deutschland einen markanten Rückgang von fast 7 Prozent. Dieser Abwärtstrend wird teilweise auf Ereignisse in den USA zurückgeführt, insbesondere auf Handlungen eines bekannten Hedgefonds-Managers.

Im Fokus steht Paul Singer, der amerikanische Milliardär hinter dem einflussreichen Hedgefonds Elliot. Singer hatte sich im zweiten Quartal 2022 an PayPal beteiligt, was damals für erheblichen Optimismus an der Börse sorgte.

Nur knapp ein Jahr später jedoch hat Paul Singer seine Investitionen bei PayPal abgestoßen. Medienberichte deuten darauf hin, dass der aktivistische Investor seinen Anteil an PayPal vollständig verkauft hat. Ende des ersten Quartals 2023 besaß Elliot noch circa eine Million Aktien von PayPal – doch bis Ende Juni waren...