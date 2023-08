PayPal-Aktie: Aktuelle Lage nach Kursverfall

In der vergangenen Woche hat die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal wieder einen erheblichen Verkaufsschub erlebt. Nachdem die Quartalszahlen bekannt gegeben wurden, sank der Kurs um mehr als 10 Prozent und fiel unter die 50-Tage-Durchschnittslinie (SMA50). Da das Wertpapier bereits in den vorherigen Tagen zum Verkauf angeboten wurde und am Freitag zusätzliche Korrekturen vorgenommen wurden, belief sich der Wochenverlust auf über 15 Prozent.

Operative Marge verursacht Unzufriedenheit

Für das zweite Quartal meldete der Spezialist für Zahlungsabwicklung einen Umsatz von 7,3 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von etwa 7 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitpunkt entspricht. Damit hielten sich die Amerikaner im Rahmen der Erwartungen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 1,16 Dollar je Aktie – eine...