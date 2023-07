PayPal-Aktie: Aktuelle Entwicklungen im Kursziel-Wettbewerb!

Die PayPal-Aktie kommt nach dem dramatischen Absturz auf mehr als 300 US-Dollar im Corona-Sommer 2021 nicht richtig in Schwung. Trotz einem kurzfristigen Anstieg auf 67,84 US-Dollar am letzten Donnerstag in New York, schloss die Aktie des Online-Zahlungsanbieters deutlich niedriger bei nur noch 66,09 Dollar. Die aktuelle Analystenbewertung scheint der Hauptgrund für diese Verlangsamung zu sein.

Piper Sandler reduziert das Kursziel von PayPal auf 80 Dollar

Piper Sandler, eine US-Bank, hat das Kursziel für PayPal am vergangenen Donnerstag von 83 auf gerade mal 80 US-Dollar herabgesetzt und dabei ihre neutrale Bewertung beibehalten. Interessanterweise hätte selbst diese Einschätzung ein Kurspotenzial von über zwanzig Prozent bei PayPal ergeben. Sie ist damit nicht allein.

Laut marketscreener.com liegt das durchschnittliche...