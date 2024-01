PayPal-Aktie: Achtung

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal hat am Mittwoch einen eminenten Rückschlag erlitten. Die Notierungen sind um -1,5 % nach unten gestürzt. Das bedeutet auch, dass die Aktie sich nicht aus dem aktuellen Kosmos im Bereich von zwischen 55 und 60 Euro verabschiedet. Damit hat auch die Marketcap derzeit einen Wert von fast 69 Mrd. Euro erreicht. Insgesamt ist das aus Sicht von Analysten noch nicht befriedigend. Das Unternehmen könnte an den Märkten auch noch deutlich zulegen, meinen Analysten. Die Kurse sollen deren Auffassung nach auf ca. 67 Euro klettern können.

Das ist kein Wunder: Denn die Aktie ist günstig bewertet, auch wenn die meisten Kommentare diesen Aspekt kaum betonen. Tatsächlich aber ist die Aktie mit dem KGV von ca. 15,9 günstig genug, um noch zahlreiche Value-Investoren anzulocken. Die Zahl der Analysten und Kommentare ist hoch (so kommen bspw. 46 Analysten zu der durchschnittlich benannten Prognose), die Bewertung der wirtschaftlichen Verhältnisse jedoch kommt etwas zu kurz. Denn: Auch die Zins-Rahmenbedingungen sind recht günstig und werden besser.

Zinsen: Es wird besser für die Aktie von PayPal

Die Zinsen sind aktuell auf dem Weg nach unten – theoretisch jedenfalls. Wenn die Zinsen fallen, kann PayPal von höheren Konsumvolumina ausgehen. Die Zinsen werden auch in die Bewertung einfließen. Die wirtschaftliche Bewertung wird also in der Zukunft eher noch interessanter, so die Erwartung von Analysten, die in dieser Angelegenheit von höheren Umsätzen ausgehen.

PayPal wird aus Sicht von Analysten, die sich nur am Chart oder am Trend orientieren, derzeit indes aber zu vorsichtig agieren, wohl zu schwach gesehen, wenn die Zahlen eine Bedeutung haben. Wirtschaftlich betrachtet wird der Titel gerade bei steigenden Nettogewinnen in den kommenden Monaten an den Börsen eher für Aufmerksamkeit sorgen, als dies in den Trend-Entwicklungen bislang deutlich geworden ist.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre PayPal-Analyse von 31.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur PayPal Aktie

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...