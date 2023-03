PayPal Aktie im Abwärtstrend: Fakten und Hintergründe zur aktuellen Lage

PayPal konnte in den vergangenen zwölf Monaten eine Stabilität seiner Performance verzeichnen. Im Gegensatz zu anderen Aktien der Credit Services-Branche, die im Schnitt 2,45 Prozentpunkte verloren haben, hat es PayPal geschafft, diese Entwicklung sogar um -2,45 Prozentpunkte zu überschreiten. Der gesamte Financial Services-Sektor erzielte in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 575,87 Prozent. PayPal lag jedoch um -575,87 Prozentpunkte unter diesem Wert.

Zusammenfassung der Analystenmeinungen zur PayPal-Aktie

PayPal erfreut sich seit langem hoher Beliebtheit bei Anlegern und Institutionen. Eine Analyse der zurückliegenden drei Monate zeigt, dass die Aktie 13 Mal als “Kauf” bewertet wurde und zwölf Mal als “Neutral”. Kein einziges negativ klingendes Rating (“Schlecht”) wurde vergeben. Diese positiven...