PayPal-Aktie: ASIC greift durch!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

PayPal-Aktie: Schwierige Zeiten für den Online-Bezahldienst “Down Under”. Die australische Einheit von PayPal (PYPL) steht unter rechtlichem Druck, nachdem die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) eine Klage wegen einer als “unfair” eingestuften Klausel in Verträgen mit Kleinunternehmen eingereicht hat. Die Kontroverse entfacht nicht nur rechtliche, sondern auch finanzielle Probleme, die sich negativ auf die PayPal-Aktie auswirken könnten. Der Titel beendete die Handelswoche bei 61.02 USD, was einer prozentualen Veränderung von -3.9 % entspricht. Der Kurs liegt auch unter dem fallenden 200-Tage-Durchschnitt, was für langfristige Anleger alarmierend sein könnte.

ASIC legt Finger auf die Wunde

ASIC fordert Erklärung und Abhilfemaßnahmen.

PayPal hat bisher nicht auf Anfragen reagiert.

Die Australian...