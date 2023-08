PayPal-Aktie: + 54 %! Festliche Gewinne!

PayPal hat am vergangenen Donnerstag kaum Schlagzeilen gemacht, da es einen weiteren bescheidenen Verlust an den Börsen verzeichnete. Das Unternehmen fiel erneut unter die 55-Euro-Grenze und präsentierte sich in schwacher Form. Hinsichtlich der US-Beteiligung bestehen Hoffnungen aus zwei Perspektiven: Zum einen waren die Kursverluste zuletzt weniger stark – innerhalb von fünf Tagen sank sie um knapp -3 %. Auf der anderen Seite haben Analysten deutlich höhere Kursziele notiert.

PayPal: Bedenken bestehen!

Die Hauptbedenken betreffen insgesamt finanzielle Titel. Nach dem jüngsten Protokoll der Fed-Sitzung wurde eine kritische Bewertung des Bankensektors eingeleitet, was natürlich auch den Finanzdienstleister PayPal betrifft. Die Sorgen werden wohl zunehmen, denn steigende Zinsraten bei gleichzeitig erhöhter Inflation reduzieren...