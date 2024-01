PayPal: Achtung!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

PayPal hat derzeit einen kleinen Seitwärtstrend eingenommen. Am Freitag ging es zum Abschluss der vergangenen Handelswoche um gut 1,5 % nach oben. Das reicht aber noch nicht für den großen Durchbruch, den sich Analysten, vor allem aber Aktionäre sicherlich von dem Titel noch versprochen haben. Die Marktkapitalisierung bleibt aktuell mit weniger als 67 Mrd. Dollar relativ niedrig, wenn die Gewinne im Vergleich dagegen stehen.

Die Gewinne sollen für das laufende Jahr 2024 den Wert von gut 4,3 Mrd. Dollar erreichen. Das würde bedeuten, die Aktie hätte ein KGV von ca. 15,4. Das ist im historischen Vergleich zu KGVs, die der Markt für PayPal schon gezahlt hat, gering. Die Analysten scheinen sich auch trotz der fehlenden Nachrichten in der vergangenen Woche noch daran zu orientieren, dass die Aktie recht günstig wirkt.

Nur: In wenigen Tagen gibt es eine wohl entscheidende Änderung.

Der Markt weiß Bescheid: Am 7.2.

Schätzungen sind Schall und Rauch, wenn das Unternehmen selbst an den Markt herantritt. Genau das wird PayPal nun machen. Am 7.2. kommen die nächsten Quartalsergebnisse an den Markt. Die betreffen das 4. Quartal des vergangenen Geschäftsjahres und sind wichtig.

Zum einen lässt sich ermessen, ob die Schätzungen für das vergangene Jahr richtig waren oder sind. Zum anderen zeigt sich auch, ob die Prognosen für die künftige Entwicklung sich in den richtigen Dimensionen befinden.

PayPal ist aus Sicht der Analysten vor diesen Zahlen indes zu niedrig bewertet. Noch gehen die Märkte davon aus, der Titel müsste sich die Marke von 60 Euro im Chartbild verdienen. Analysten aber erwarten noch einen Kurssprung von im Durchschnitt gut 22 %. Damit wäre der Wert aus dieser Sicht in etwa 75 Dollar wert oder knapp 68 Euro. Der Sprung nach oben kann also deutlich ausfallen!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre PayPal-Analyse von 28.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur PayPal Aktie

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...